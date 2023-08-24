Затопил улицы и дворы: в Астане прошел сильный ливень (видео)

Потоп в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Сегодня вечером в Астане прошел сильный ливень, затопивший за короткое время несколько улиц. Жители столицы поделились в соцсетях кадрами потопа. Ситуацию прокомментировали в акимате города.

Как сообщает столичный акимат в своем официальном Telegram-канале, в Астане сегодня, 24 августа, вечером, по данным "Казгидромета", выпало больше месячной нормы осадков – 42 мм, при месячной норме – 31 мм осадков.

В связи с залповыми ливнями по городу задействовано более 100 единиц техники: ассенизаторские машины и мотопомпы.

"Один из основных участков, который сегодня подтопило – проспект Улы Дала. Здесь строятся очистные сооружения, проект еще не завершен. Вопрос строительства сетей ливневой канализации и очистных сооружений находится на контроле акимата города", – говорится в сообщении.

В акимате отметили, что ранее удалось решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках.

"В текущем году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков. Организацией Elorda eco system на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений", – добавили в ведомстве.

Между тем жители столицы делятся в соцсетях кадрами потопа. На видео можно увидеть затопленные улицы Астаны, в результате чего затруднено движение транспорта. Также астанчане говорят, что в некоторых частях города дождя и вовсе не было.

Напомним, казахстанские синоптики предупреждали, что в Астане сегодня будет дождь с грозой, а также усиление ветра.

Также двумя неделя ранее сильный ливень обрушился на Алматы. Ликвидацией подтоплений в усиленном режиме занимались 1008 дорожных рабочих и 640 единиц спецтехники с привлечением всех городских аварийных служб, сил ДЧС и организаций, задействованных в ремонтных работах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033887-zatopil-ulitsy-i-dvory-v-astane-proshel-silnyy-liven-video/