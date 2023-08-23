Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Галлюцинации, агрессия, рвота": казахстанский пенсионер ел мухоморы, пытаясь вылечить диабет

Опубликовано:

Два мухомора в лесу
Мухоморы. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области пенсионер съел несколько мухоморов в качестве лекарства от диабета. Об этом случае рассказали представители региональной станции скорой помощи в официальном Instagram-аккаунте.

Как сообщили медики, на днях в одном из районов Костанайской области бригада скорой выехала по экстренному вызову к пожилому мужчине.

Отмечается, что пенсионер намеренно в течение суток употребил несколько мухоморов в качестве средства для лечения диабета.

"Итог – галлюцинации, агрессия, рвота, потеря сознания. В тяжелом состоянии был доставлен в приемный покой районной больницы", – заявили специалисты.

Сейчас, по информации медработников, пациент жив. Он находится под наблюдением специалистов.

"У мухоморов есть целый набор ядов различного спектра действия. Самый известный – мускарин, который вызывает расширение сосудов и уменьшение сердечного выброса. Его действие может привести к смерти от отека легких и удушья.

Еще одно жуткое вещество – иботеновая кислота, которая обладает психотропным эффектом и в больших концентрациях приводит к гибели клеток головного мозга.

В белых мухоморах и бледных поганках (эти грибы тоже относятся к мухоморам) содержатся смертельно опасные аматоксины и фаллотоксины — вещества, очень быстро разрушающие печень", – предупредили эксперты.

Они попросили казахстанцев быть особо осторожными при сборе грибов для употребления в пищу.

Добавим, что на территории Казахстана растет множество съедобных грибов, среди которых особенно популярна вешенка, подберезовик, белый степной гриб, синеножка и майский гриб. Ранее мы рассказывали о том, как и где их найти.

При этом напомним, что жителей Казахстана с 2024 года обяжут вносить плату за сбор грибов, ягод и лекарственных растений.

Как поясняли в Комитете госдоходов, если в настоящее время налоги взимаются только за объекты, находящиеся на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы и ягоды, то со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

При этом виды растений, ставку и размер платы будут устанавливать маслихаты областей и городов республиканского значения.

Однако речь не идет о простых гражданах, а о предпринимателях, которые собираются использовать собранные плоды или растения в коммерческих целях.

Также в Минэкологии рассказывали в каком количестве грибы и ягоды можно будет собирать бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033702-gallyutsinatsii-agressiya-rvota-kazahstanskiy-pensioner-el-muhomory-pytayas-vylechit-diabet/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.