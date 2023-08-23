"Галлюцинации, агрессия, рвота": казахстанский пенсионер ел мухоморы, пытаясь вылечить диабет

Мухоморы. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области пенсионер съел несколько мухоморов в качестве лекарства от диабета. Об этом случае рассказали представители региональной станции скорой помощи в официальном Instagram-аккаунте.

Как сообщили медики, на днях в одном из районов Костанайской области бригада скорой выехала по экстренному вызову к пожилому мужчине.

Отмечается, что пенсионер намеренно в течение суток употребил несколько мухоморов в качестве средства для лечения диабета.

"Итог – галлюцинации, агрессия, рвота, потеря сознания. В тяжелом состоянии был доставлен в приемный покой районной больницы", – заявили специалисты.

Сейчас, по информации медработников, пациент жив. Он находится под наблюдением специалистов.

"У мухоморов есть целый набор ядов различного спектра действия. Самый известный – мускарин, который вызывает расширение сосудов и уменьшение сердечного выброса. Его действие может привести к смерти от отека легких и удушья.

Еще одно жуткое вещество – иботеновая кислота, которая обладает психотропным эффектом и в больших концентрациях приводит к гибели клеток головного мозга.

В белых мухоморах и бледных поганках (эти грибы тоже относятся к мухоморам) содержатся смертельно опасные аматоксины и фаллотоксины — вещества, очень быстро разрушающие печень", – предупредили эксперты.

Они попросили казахстанцев быть особо осторожными при сборе грибов для употребления в пищу.

Добавим, что на территории Казахстана растет множество съедобных грибов, среди которых особенно популярна вешенка, подберезовик, белый степной гриб, синеножка и майский гриб. Ранее мы рассказывали о том, как и где их найти.

При этом напомним, что жителей Казахстана с 2024 года обяжут вносить плату за сбор грибов, ягод и лекарственных растений.

Как поясняли в Комитете госдоходов, если в настоящее время налоги взимаются только за объекты, находящиеся на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы и ягоды, то со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

При этом виды растений, ставку и размер платы будут устанавливать маслихаты областей и городов республиканского значения.

Однако речь не идет о простых гражданах, а о предпринимателях, которые собираются использовать собранные плоды или растения в коммерческих целях.

Также в Минэкологии рассказывали в каком количестве грибы и ягоды можно будет собирать бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033702-gallyutsinatsii-agressiya-rvota-kazahstanskiy-pensioner-el-muhomory-pytayas-vylechit-diabet/