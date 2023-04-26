Сколько грибов и ягод можно будет собрать, чтобы не платить налог, рассказали в Минэкологии

Грибы. Иллюстративное фото: pexels.com

С 2024 года в Казахстане введут налог на сбор грибов и ягод – в каком количестве их можно будет собирать бесплатно, говорится на официальном сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира.

В ведомстве отметили, что казахстанцы смогут собирать дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды, а также лекарственные растения для личного и домашнего использования безвозмездно и без соответствующих разрешений.

Тем не менее такой сбор должен быть в пределах норм, утвержденных решением местных маслихатов.

"Нормы сбора будут установлены на основании инвентаризации растительного мира, материалов геоботанических и ресурсных исследований", – подчеркнули экологи.

Так, предельные нормы за раз для одного человека будут установлены примерно на следующем уровне:

для лекарственных растений (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) – до 10 килограммов;

(кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) – до 10 килограммов; для плодов и ягод – до 20 килограммов;

– до 20 килограммов; для грибов – до 25 килограммов.

"Для представителей коммерческих структур, чей бизнес связан с пользованием растительным миром (в том числе сбор грибов), данный вид деятельности будет платным. Объем сбора будет определяться с учетом естественных запасов, распространения, ценности, возможности воссоздания, производительности этих ресурсов", – отметили в комитете Минэкологии.

Размер платы за сбор также будет установлен местными маслихатами на основе разницы между рыночными ценами и суммой затрат на их заготовку, обработку, транспортировку и реализацию.

Отмечается, что рыночные цены за растительные ресурсы будут определяться по месту осуществления сбора продукции в сезон их массового сбора и заготовок.

Напомним, о том, что с 1 января 2024 года будет введен налог на сбор дикорастущих грибов и ягод, стало известно неделю назад.

Тогда в КГД сообщили, что если в настоящее время налоги взимаются только за объекты, находящиеся на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы и ягоды, то со следующего года в объекты налогообложения будут включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

"Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений", – говорится в сообщении.

Позже в Минфине объяснили, что речь не идет о простых гражданах, а о предпринимателях, которые собираются использовать собранные плоды или растения в коммерческих целях.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Адилет", плата за лесные пользования – сумма, взимаемая за заготовку древесины, живицы, древесных соков и второстепенных древесных ресурсов, за побочные лесные пользования, использование участков государственного лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства, научно-исследовательских, оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018378-skolko-gribov-i-yagod-mozhno-budet-sobrat-chtoby-ne-platit-nalog-rasskazali-v-minekologii/