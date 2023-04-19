Налог на сбор грибов и диких ягод введут в Казахстане

Гриб. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей Казахстана со следующего года обяжут вносить плату за сбор грибов, ягод и лекарственных растений, передает официальный сайт Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Как сообщили в ведомстве, с 1 января 2024 года в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве вводится плата за пользование лесными и растительными ресурсами.

В КГД пояснили, что если в настоящее время налоги взимаются только за объекты, находящиеся на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы и ягоды, то со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

"Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений", – говорится в сообщении.

При этом виды растений, ставку и размер платы будут устанавливать маслихаты областей и городов республиканского значения.

"Право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений.

Лица, осуществляющие заготовку (сбор) дикорастущих видов растений уплачивают плату в бюджет по месту заготовки (сбора) ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом", – добавили в КГД.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", плата за лесные пользования – сумма, взимаемая за заготовку древесины, живицы, древесных соков и второстепенных древесных ресурсов, за побочные лесные пользования, использование участков государственного лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства, научно-исследовательских, оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей.

Ставки платы за лесные пользования – система цен и оценок на лесные ресурсы и полезных свойств леса, установленные в расчете на единицу используемого их объема или площади лесных угодий на основе настоящих Методических указаний;

Ставки платы за лесные пользования, за исключением ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, определяются на основании расчета местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы), составленного в соответствии с пунктом 1 статьи 587 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Ставки платы за лесные пользования рассчитываются в размере месячного расчетного показателя за единицу используемого вида ресурса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017467-nalog-na-sbor-gribov-i-dikih-yagod-vvedut-v-kazahstane/