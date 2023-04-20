Кто в Казахстане будет платить налог за сбор ягод и грибов

Гриб и ягоды. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства финансов РК в кулуарах мажилиса разъяснил, кто будет платить налог за сбор ягод и грибов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев завил, что такой вид сбора существовал и ранее. Разница в том, что раньше сбор распространялся только на территории особо охраняемых зон – парки, заповедники и так далее. А сейчас он будет действовать повсеместно.

"Во-вторых, речь не идет о простых гражданах. Допустим, о нас с вами. Речь идет о предпринимателях, которые поставили на поток и собираются изготавливать там лекарственные препараты или в коммерческих целях использовать", – пояснил он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли оплачивать налог многодетная семья, которая в летнее время собирает ягоды и продает их, чтобы собрать средства для подготовки к школе, министр коротко ответил: "Нет, они не будут оплачивать налог".

Напомним, жителей Казахстана с 2024 года обяжут вносить плату за сбор грибов, ягод и лекарственных растений.

Как пояснили в Комитете госдоходов, если в настоящее время налоги взимаются только за объекты, находящиеся на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы и ягоды, то со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

При этом виды растений, ставку и размер платы будут устанавливать маслихаты областей и городов республиканского значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017585-kto-v-kazahstane-budet-platit-nalog-za-sbor-yagod-i-gribov/