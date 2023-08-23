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Стали известны имена обладателей грантов в магистратуру в Казахстане

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Студенты на занятиях
Студенты. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Министерство науки и высшего образования на своем официальном сайте опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру.

В списке указаны фамилии тех, кто получил образовательные гранты на 2023-2024 учебный год.

На официальном сайте ведомства указано, что государственные образовательные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты парламента, представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и  общественных организаций.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году приняли участие 14 612 человек. Из них 8 359 присуждены государственные образовательные гранты.

В министерстве добавили, что зачисление в вузы завершится до 28 августа 2023 года.

Полный список обладателей образовательных грантов в магистратуру смотрите по этой ссылке.

Напомним, в конце июня был опубликован список образовательных грантов по Казахстану.

Тогда же сообщалось, в этом году было выделено 88 тыс. грантов для обучения в вузах. Из них около 73 тыс. для бакалавров, более 13 тыс. – для поступления в магистратуру и более 1 800 грантов – для будущих докторов PhD.

В начале августа Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных грантов в вузы на этот учебный год на бакалавриат.

Отметим, накануне глава министерства Саясат Нурбек в настоящее время идут расследования по факту нарушений на ЕНТ в Казахстане. Есть вероятность того, что после проведения расследований могут последовать перераспределения грантов в связи с аннулированием результатов нарушителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033658-spisok-obladateley-obrazovatelnyh-grantov-opublikovano-minnauki/

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