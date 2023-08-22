Нарушения на прошедшем ЕНТ расследуют вместе с КНБ, заявили в Миннауки

Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах правительства глава Миннауки и высшего образования сообщил, что расследования по факту нарушений на ЕНТ в Казахстане ведутся вместе с КНБ – их оказалось более нескольких сотен, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы очень тесно работаем с КНБ, как вы знаете, тестовые задания и их содержание являются объектами закона "О госсекретах", поэтому расследование здесь проводит КНБ. В этом году во всех регионах департаменты КНБ осуществляли прямой контроль, работали с представителями нашего Национального центра тестирования", – заявил Саясат Нурбек.

По его словам, выявлено несколько сотен нарушений, точное количество еще уточняется – по каждому из этих случаев проводится дополнительное расследование с представителями КНБ и НЦТ.

"Если информация подтверждается, баллы аннулируются, если при этом грант получили – тоже аннулируется. И в дальнейшем гранты перераспределяются. В сентябре будет уточнение – претенденты, набравшие самые высокие баллы, но не получившие гранты, среди них будут эти гранты перераспределятся", – сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Он добавил, что все проверки закончатся к середине, либо к концу сентября, затем пройдет перераспределение грантов.

В этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и завершилось 5 июля.Формат сдачи ЕНТ и пороговые баллы не менялись. Количество предметов было прежним – три обязательных и два на выбор. Максимальное количество баллов – 140, а общее время тестирования составило 4 часа или 240 минут.Всего в ЕНТ было 120 тестовых заданий:

по истории Казахстана – 20;

по грамотности чтения – 15;

по математической грамотности – 15;

по 35 заданий по двум профильным предметам.

Кроме того, абитуриенты были заранее предупреждены, что на тестирование запрещалось приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада. Тем не менее сотни человек не допустили к тесту либо удалили за нарушения.

По данным Наццентра тестирования, за период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека.

Еще 312 человек были удалены из аудитории с аннулированием результатов теста за нарушение правил. У некоторых абитуриентов были изъяты скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033471-narusheniya-na-proshedshem-ent-rassleduyut-vmeste-s-knb-zayavili-v-minnauki/