Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Список образовательных грантов по Казахстану опубликовали в НЦТ

Опубликовано:

Девушка стоит у доски
Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Список образовательных грантов по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры опубликовали на 2023-2024 учебный год, сообщается в официальном Telegram-канале Миннауки и высшего образования.

Всего, по данным ведомства, в этом году было выделено 88 тыс. грантов для обучения в вузах. Из них около 73 тыс. для бакалавров, более 13 тыс. – для поступления в магистратуру и более 1 800 грантов – для будущих докторов PhD.

При этом, на официальном сайте Национального центра тестирования был опубликован подробный список образовательных программ и количества грантов по каждой из них.

Так, стало известно количество грантов для подготовки кадров с высшим образованием (бакалавриат) на 2023-2024 учебный год.

Больше всего грантов было выделено на специальности в инженерных, обрабатывающих и строительных отраслях. Всего на для этой категории было предусмотрено 18 744 гранта.

Следующей по востребованности идут педагогические специальности – 12 560 грантов.

Кроме того, согласно госзаказу, необходимы специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий. На них было выделено 10 103 гранта.

Также опубликован государственный образовательный заказ на подготовку магистров и докторантов на 2023-2024 учебный год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026621-spisok-obrazovatelnyh-grantov-po-kazahstanu-opublikovali-v-ntst/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.