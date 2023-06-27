Список образовательных грантов по Казахстану опубликовали в НЦТ

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Список образовательных грантов по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры опубликовали на 2023-2024 учебный год, сообщается в официальном Telegram-канале Миннауки и высшего образования.

Всего, по данным ведомства, в этом году было выделено 88 тыс. грантов для обучения в вузах. Из них около 73 тыс. для бакалавров, более 13 тыс. – для поступления в магистратуру и более 1 800 грантов – для будущих докторов PhD.

При этом, на официальном сайте Национального центра тестирования был опубликован подробный список образовательных программ и количества грантов по каждой из них.

Так, стало известно количество грантов для подготовки кадров с высшим образованием (бакалавриат) на 2023-2024 учебный год.

Больше всего грантов было выделено на специальности в инженерных, обрабатывающих и строительных отраслях. Всего на для этой категории было предусмотрено 18 744 гранта.

Следующей по востребованности идут педагогические специальности – 12 560 грантов.

Кроме того, согласно госзаказу, необходимы специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий. На них было выделено 10 103 гранта.

Также опубликован государственный образовательный заказ на подготовку магистров и докторантов на 2023-2024 учебный год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026621-spisok-obrazovatelnyh-grantov-po-kazahstanu-opublikovali-v-ntst/