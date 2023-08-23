Очередная авария: Балхаш остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе

Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Балхаше произошел порыв на трубопроводе, который соединяет резервуар с городом. И чтобы устранить аварию, местным жителям отключили холодную воду, сообщает акимат города в своем официальном Instagram-аккаунте.

О том, что жители Балхаша сегодня останутся без холодной воды, акимат города сообщил еще вчера, 22 августа, в соцсетях.

"В связи с порывом на трубопроводе между резервуаром и городом Балхаш, запланировано отключение водоснабжения на 09:00 23 августа. Пожалуйста, примите меры и наберите достаточный запас воды, чтобы обеспечить ваш комфорт и безопасность в указанный период времени", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ремонтные работы будут завершены к 18:00.

После начала работ по устранению аварии, заместитель акима Балхаша Темирхан Айдарханов сообщил, что горожане, не успевшие набрать воду, могут обратиться в акимат.

"Начиная с 8 часов утра, организована работа ТОО "Балхаш су". На месте работают 12 человек на четырех единицах техники. На данный момент ведутся работы по откачке воды. Дополнительно сообщаю, что на время ремонтных работ диспетчерская служба работает в оперативном режиме. В случае, если вы не успели набрать достаточное количество воды, просим обращаться к нам. Наши водовозы готовы направиться к вам для доставки воды. Ремонтные работы планируем завершить ориентировочно сегодня к 18.00 часам", – сообщил Айдарханов.

Также он призвал жителей Балхаша отнестись к ситуации с пониманием. По его словам, на сегодняшний день износ сетей трубопровода составляет порядка 70% процентов.

Напомним, в апреле в Балхаше была отключена подача воды из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции.

"Для устранения порыва в районе главной насосной станции на магистральном водопроводе до окончания работ произведено отключение подачи питьевой воды по городу Балхаш, микрорайону Конырат и станции Балхаш", – говорилось в сообщении ТОО "Балхаш Су".

Через пару дней аким Балхаша Кайрат Камзин извинился перед жителями города из-за отсутствия воды.

"Попрошу всех набраться терпения, водовозы будут работать. Прошу извинения за причиненные неудобства. Все это по техническим причинам", – заявил он.

Спустя два дня холодная вода появилась в квартирах жителей Балхаша.

А в конце июня в Балхаше активисты возмутились строительством набережной за 4 млрд тенге. Они заявили, что для жителей предпочтительней ремонт городского водопровода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033635-ocherednaya-avariya-balhash-lishilsya-holodnoy-vody-iz-za-poryva-na-truboprovode/