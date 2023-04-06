Аким Балхаша извинился перед жителями

Кайрат Камзин. Кадр из видео: instagram.com/akim_balqash

Аким Балхаша Кайрат Камзин извинился перед жителями города из-за отсутствия воды. Видео с обращением чиновника опубликовано на его официальной странице в Instagram.

"Уважаемые балхашцы, продолжаем работы в водоводе. Работает бригада из 12 человек, привлечено 5 единиц техники. Сегодня также будет обеспечена водовозами подвозка воды.

Планируем работы завершить до 15.00 и начать заполнение магистральных сетей, а потом поэтапно будем заполнять внутриквартальные сети. Попрошу всех набраться еще сегодня терпения, водовозы будут работать. Прошу извинения за причиненные неудобства. Все это по техническим причинам", - сказал аким Балхаша Кайрат Камзин.

Напомним, 4 апреля в Балхаше была отключена подача воды из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции. Аварийная бригада начала работы в оперативном режиме.

По информации официального сайта акимата Балхаша, Кайрат Камзин родился 30 марта 1976 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Карагандинский университет "Болашак" по специальностям "технология машиностроения", "финансы".

Трудовую деятельность начал в 1999 году автослесарем ТОО "Азия Центр и К" в Караганде. Работал главным специалистом ОАО "Водоканал" и ведущим специалистом ТОО "КУГХ" АО "Алаутрансгаз".

Также занимал различные должности в Комитете по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би Караганды, в управлении, а затем в департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области, управлении энергетики и ЖКХ по Карагандинской области, управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, управлении строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Был акимом Приозерска. В сентябре 2022 года стал главой Балхаша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015748-akim-balhasha-izvinilsya-pered-zhitelyami-video/