Стало известно, почему бывшие рестораны McDonald's вновь сменили название в Казахстане

Вывеска на ресторане. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В компании "Food Solutions KZ" раскрыли причину, по которой были переименованы бывшие рестораны McDonald's. Там рассказали, что сделано это было в благодарность своим сотрудникам, передает NUR.KZ.

Как сообщили в компании, основная часть сотрудников работает в сети на протяжении нескольких лет. На данный момент в компании по всей стране работает более 1700 человек. Более 40% работников центрального офиса начинали свой путь в ресторанах быстрого обслуживания.

"За годы работы компания сталкивалась с разными вызовами и именно наши сотрудники помогали нам преодолевать все трудности и праздновали победы вместе с нами. Большинство из них работают в компании со дня основания. Мы ценим работу наших сотрудников, и данная инициатива в очередной раз это демонстрирует. Идея заключалась в том, чтобы раскрыть наш самый главный ингредиент – наших людей, которые всегда скрыты за громким именем нашей компании", – рассказал генеральный директор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов.

В компании отметили, что готовятся к масштабному запуску нового бренда, о котором объявят в скором времени. Там пообещали, что в ближайшие месяцы состоится презентация нового названия, под которым будут работать рестораны быстрого обслуживания.

Напомним, ранее сообщалось, что рестораны, которые раньше работали под брендом McDonald's, снова сменили свое название. Теперь вместо надписи "Мы открыты" на вывесках появились имена.

Работу ресторанов McDonald's приостановили в Казахстане в ноябре прошлого года из-за проблем с поставками. Позднее рестораны вновь открылись, но без названия. Рестораны украшала лишь надпись "Мы открыты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033321-stalo-izvestno-pochemu-byvshie-restorany-mcdonalds-vnov-smenili-nazvanie-v-kazahstane/