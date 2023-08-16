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30 лет независимости Казахстана

Бывшие рестораны McDonald's вновь сменили вывески (фото)

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Вывеска
Вывеска. Фото: instagram.com/ztb_media

Рестораны, которые раньше работали под брендом McDonald's, снова сменили свое название. Теперь вместо надписи "Мы открыты" на вывесках появились имена, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мен Аружанмын", "Мен Арманмын", "Мен Даниярмын" - такие надписи появились на ресторанах быстрого питания.

Фото новых вывесок опубликовал паблик ZTB в Instagram.

Вывеска
Вывеска. Фото: instagram.com/hedonist.almaty

Вывеска
Вывеска. Фото: instagram.com/hedonist.almaty/

Вывеска
Вывеска. Фото: instagram.com/hedonist.almaty

Вывеска
Вывеска. Фото: instagram.com/hedonist.almaty

Напомним, ранее работу ресторанов McDonald's приостановили в Казахстане в ноябре прошлого года из-за проблем с поставками.

Позднее рестораны вновь открылись, но без названия. Рестораны украшала лишь надпись "Мы открыты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032652-byvshie-restorany-mcdonalds-vnov-smenili-vyveski-foto/

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