Бывшие рестораны McDonald's вновь сменили вывески (фото)

Вывеска. Фото: instagram.com/ztb_media

Рестораны, которые раньше работали под брендом McDonald's, снова сменили свое название. Теперь вместо надписи "Мы открыты" на вывесках появились имена, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мен Аружанмын", "Мен Арманмын", "Мен Даниярмын" - такие надписи появились на ресторанах быстрого питания.

Фото новых вывесок опубликовал паблик ZTB в Instagram.

Вывеска. Фото: instagram.com/hedonist.almaty

Вывеска. Фото: instagram.com/hedonist.almaty/

Вывеска. Фото: instagram.com/hedonist.almaty

Вывеска. Фото: instagram.com/hedonist.almaty

Напомним, ранее работу ресторанов McDonald's приостановили в Казахстане в ноябре прошлого года из-за проблем с поставками.

Позднее рестораны вновь открылись, но без названия. Рестораны украшала лишь надпись "Мы открыты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032652-byvshie-restorany-mcdonalds-vnov-smenili-vyveski-foto/