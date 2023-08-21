"Там мест достаточно": о ситуации с Национальным пантеоном высказались в маслихате Астаны

Национальный пантеон. Фото: facebook.com/Астана - Что? Где? Когда?

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникации Астаны высказался о переполненности Национального пантеона, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Каналимов заявил, что проект Национального пантеона еще не завершен.

"На сегодняшний день только завершается реализация первой части проекта. На сегодняшний день по пантеону – не четыре места, там более 40 мест имеется. Этого достаточно (для захоронения – прим. ред.). Потому что по пантеону есть отдельное положение, утвержденное постановлением правительства. Есть порядок и так далее. Здесь нет необходимости резонансный шум поднимать", – заявил он.

По его словам, такие пантеоны имеются в других государствах.

"В данный момент мест там достаточно. И работы по реализации проекта дальше будут продолжаться", – повторил Ерлан Каналимов.

При этом он не исключил вероятность его переименования.

"Возможно, да, с наименованием пантеона, мы подумаем еще, может быть, как-то по-другому назвать. Когда говорим пантеон, немного ощущается несоответствие с казахским языком. Но это уже совместно с министерством будем обсуждать. И акиматом так же", – резюмировал секретарь столичного маслихата.

Напомним, ранее депутаты задавались вопросом, будут ли пантеон делить на участки по религиозной принадлежности. Тогда глава столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Марсель Узаков отвечал, что пантеон – это не просто обычное кладбище.

"Это место, где хоронят видных деятелей Казахстана. В связи с этим было решено, что там не будет религиозного деления. В первую очередь потому, что Казахстан – это светское государство", – говорил он.

Кроме того, в марте Министерство культуры и спорта Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" поправки в постановление "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне". Авторы предложили изменить список лиц, которые подлежат погребению на территории Национального пантеона – было разрешено хоронить вместе погребенными деятелями их супруга или супруги.

Также заместитель акима района Есиль Дарменияр Кыдырбек-улы сообщил, что Национальный пантеон необходимо расширять.

"Общая площадь – 4 гектара, 25 мест для захоронения предусмотрено. На сегодня на 21 месте уже похоронены, то есть всего 4 места свободных осталось. По пантеону необходимо расширение", – заявил он.

Согласно официальному положению, Национальный пантеон – это место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033304-tam-mest-dostatochno-v-maslihate-vyskazalis-o-situatsii-s-natsionalnym-panteonom-v-astane/