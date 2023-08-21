Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пересадки на автобусах планируют сделать бесплатными в Алматы

Опубликовано:

Автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о том, как в городе будет развиваться общественный транспорт, какие изменения его ждут, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Согласно генплану Алматы, основой будущего транспортного каркаса станет доступный скоростной общественный транспорт - метро, LRT и BRT.

Аким Алматы подчеркнул, что за счет развития скоростного транспорта нагрузка на городские маршруты в целом будет снижена. Предполагается, что они начнут выполнять не основную, а подвозящую роль, а интервал движения снизится до 5-10 минут с нынешних 30 в часы пик.

С учетом планируемых изменений ожидается рост ежедневного количества поездок с 1,4 млн до 1,7 млн в 2025 году.

Отправной точкой для формирования базовой инфраструктуры, как отметил Досаев, станет утверждение мастер-плана по развитию транспортного каркаса в Алматы - оно запланировано на декабрь этого года.

"На первом этапе в 2024 году начнется строительство пилотного коридора BRT на проспекте Райымбека, и будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки", - отметил глава города.

Ранее мы писали о планах по строительству и запуску LRT в Алматы. Первую ветку протяженностью 26 км планируют запустить в 2025-2026 годах.

Стоит напомнить, что с сегодняшнего дня в силу вступил закон о новых тарифах на проезд в общественном транспорте Алматы.

При безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи, транспортной карты или мобильного приложения стоимость проезда составляет 100 тенге, а при оплате за проезд наличными деньгами - 200 тенге. Льготные категории горожан при этом по-прежнему смогут платить меньше.

Также мы сообщали, что в Алматы, чтобы улучшить уровень экологизации общественного транспорта, запретят покупать дизельные автобусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033301-peresadki-na-avtobusah-planiruyut-sdelat-besplatnymi-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.