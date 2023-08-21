Пересадки на автобусах планируют сделать бесплатными в Алматы

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о том, как в городе будет развиваться общественный транспорт, какие изменения его ждут, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Согласно генплану Алматы, основой будущего транспортного каркаса станет доступный скоростной общественный транспорт - метро, LRT и BRT.

Аким Алматы подчеркнул, что за счет развития скоростного транспорта нагрузка на городские маршруты в целом будет снижена. Предполагается, что они начнут выполнять не основную, а подвозящую роль, а интервал движения снизится до 5-10 минут с нынешних 30 в часы пик.

С учетом планируемых изменений ожидается рост ежедневного количества поездок с 1,4 млн до 1,7 млн в 2025 году.

Отправной точкой для формирования базовой инфраструктуры, как отметил Досаев, станет утверждение мастер-плана по развитию транспортного каркаса в Алматы - оно запланировано на декабрь этого года.

"На первом этапе в 2024 году начнется строительство пилотного коридора BRT на проспекте Райымбека, и будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки", - отметил глава города.

Ранее мы писали о планах по строительству и запуску LRT в Алматы. Первую ветку протяженностью 26 км планируют запустить в 2025-2026 годах.

Стоит напомнить, что с сегодняшнего дня в силу вступил закон о новых тарифах на проезд в общественном транспорте Алматы.

При безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи, транспортной карты или мобильного приложения стоимость проезда составляет 100 тенге, а при оплате за проезд наличными деньгами - 200 тенге. Льготные категории горожан при этом по-прежнему смогут платить меньше.

Также мы сообщали, что в Алматы, чтобы улучшить уровень экологизации общественного транспорта, запретят покупать дизельные автобусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033301-peresadki-na-avtobusah-planiruyut-sdelat-besplatnymi-v-almaty/