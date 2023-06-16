Турецкая компания планирует запустить ЛРТ между Алматы и Талгаром

ЛРТ. Иллюстративное фото: John Coletti/Getty Images

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подписал меморандум с турецкой компанией касательно строительства ЛРТ, сообщается на официальном сайте акимата региона.

Турецкая компания "Ташяпы" планирует запустить легкорельсовую транспортную систему направлением Каскелен – Есик – Талгар – Алматы – Узынагаш.

Отмечается, что в Талгаре и Каскелене появится специальная парковка, где можно будет оставлять свои авто и далее на ЛРТ доезжать до Алматы.

Согласно ожиданиям разработчиков, это позволит уменьшить заторы, так как ежедневно в мегаполис въезжают 300 тыс. человек.

Пока объем инвестиций, необходимый для реализации проекта по строительству ЛРТ, не известен, добавили в акимате.

Тем не менее в июле турецкая компания планирует приступить к разработке технико-экономического обоснования.

Протяженность ЛРТ составит 80 км, а включая Алматы и Кунаев – 150 км.

Первый этап строительства начнется со строительства ЛРТ между Талгаром и Алматы. А проект по маршруту Кунаев – Алматы станет вторым этапом.

Отметим, что планы по строительству ЛРТ есть и в Алматы.

В мае текущего года разработчик генплана Алматы, эксперт по транспорту НИИ "Алматыгенплан" Роман Барабанов рассказал о том, как намерены преобразовать транспортную инфраструктуру в южной столице.

В Алматы ЛРТ будет представлять собой скоростной трамвай на проезжей части, где будет обособлен от остального потока транспорта. В перспективе линия ЛРТ дойдет до нового вокзала Алматы-3, а на северо-востоке – доходить до территории аэропорта.

Барабанов рассказал, что метро, БРТ, ЛРТ, а также выделенные полосы будут связаны между собой в определенных местах города транспортно-пересадочными узлами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025082-turetskaya-kompaniya-planiruet-zapustit-lrt-mezhdu-almaty-i-talgarom/