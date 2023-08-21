Сильные осадки и похолодание пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики прогнозируют сильные осадки и похолодание в Казахстане в ближайшие три дня, 22-24 августа, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В этот период на большей части страны в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы - они станут причиной выпадения дождей.

На западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

В северной половине республики днем ожидается понижение температуры воздуха до +18…+24 градусов, а на остальной территории Казахстана значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

Отметим, что, согласно прогнозам, в Астане почти всю неделю будут идти дожди, а в Шымкенте сохранится жаркая погода, но в конце недели осадки и похолодание придут и в этот город.

Ранее синоптики предупреждали, что погода в августе будет неустойчивой, на смену жаре придут прохладные и дождливые дни.

До 31 августа на территории республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами - с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033272-silnye-osadki-i-poholodanie-poobeschali-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/