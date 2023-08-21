Погода в Астане на неделю: несколько дней подряд будут идти дожди

Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - жителей столицы ждет дождливая неделя. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

21 августа в Астане будет дождь. Средняя температура составит +22 градуса. Днем воздух может прогреться до +28 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

22 августа тоже ожидается дождь. Температура составит около +25 градусов. Максимальная температура - плюс 33 градуса тепла, а минимальная достигнет +19 градусов. Скорость ветра достигнет приблизительно 6,8 м/с.

23 августа, согласно прогнозам, вновь будет дождь. Средняя температура - в районе +26 градусов. Днем температура поднимется до +34 градусов, а ночью - опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

24 августа в Астане синоптики опять обещают дождь. Средняя температура - 22 градуса тепла. Максимально температура поднимется до +26 градусов, а опуститься может до +18 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,7 м/с.

25 августа будет облачно. Среднесуточная температура - в районе +16 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

26 августа синоптики снова обещают дождь. Средняя температура остановится на отметке +18 градусов. Максимальная температура составит +24 градуса, минимальная - 12 градусов тепла. Прогнозируемая скорость ветра - 4,7 м/с.

27 августа, по прогнозам синоптиков, тоже будет дождь. Средняя температура составит +15 градусов. Днем воздух может прогреться и до +20 градусов, а ночью в столице похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033218-pogoda-v-astane-na-nedelyu-neskolko-dney-podryad-budut-idti-dozhdi/