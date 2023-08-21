Погода в Шымкенте на неделю: дождь и прохлада ожидаются лишь в один из дней

Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - жара спадет лишь к концу недели. Актуальный прогноз опубликован на портале OpenWeather.

21 августа в Шымкенте ожидается ясная погода. Средняя температура воздуха составит +30 градусов, днем ожидается жара до +38 градусов, а ночью температура опустится до +20-ти. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

22 августа тоже без осадков. Температура составит около +29 градусов. Максимальная температура поднимется до +36 градусов, а минимальная - до 23 градусов тепла. Скорость ветра составит до 5,5 м/с.

23 августа опять прогнозируется ясная погода. Средняя температура - 29 градусов тепла. Днем температура поднимется до +37 градусов, а ночью - до +23 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

24 августа в Шымкенте снова жарко и без осадков. Температура - в районе 30 градусов тепла. Максимально столбики термометров поднимутся до +36 градусов, а опустятся - до +22 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,9 м/с.

25 августа будет ясная погода. Среднесуточная температура - в районе +29 градусов. Днем воздух прогреется до +36 градусов, ночью же похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

26 августа прогнозируется погода без осадков. Средняя температура воздуха составит +27 градусов. Максимальная температура в этот день составит +34 градуса, минимальная - 21 градус тепла. Прогнозируемая скорость ветра - 5,0 м/с.

27 августа, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура опустится до +24 градусов. Днем воздух может прогреться и до +28 градусов, но ночью похолодает до +19 градусов. Скорость ветра составит 9,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033219-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-dozhd-i-prohlada-ozhidayutsya-lish-v-odin-iz-dney/