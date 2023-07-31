Какой погода будет в августе в Казахстане

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики озвучили прогноз погоды на август в Казахстане – погода будет неустойчивой, на смену жаре придут прохладные и дождливые дни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, август начнется с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами с вероятностью града и порывистого ветра.

С 1 по 10 августа прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха:

на севере, в центре, востоке республики ночью – от +12…+22 градусов до +10…+18 градусов, днем – от +30…+35 градусов до +22…+30 градусов,

в южных регионах ночью – от +20…+27 градусов до +18…+23 градусов, днем – от +34…+42 градусов до +28… 35 градусов.

Также, как сообщают эксперты, на западе страны ожидается небольшое колебание температуры воздуха ночью от +13…+20 градусов до 20...+25 градусов, днем – от +25…+30 градусов до +33… 41 градуса; на юго-западе ночью – от +20…+25 градусов до +25…+30 градусов, днем температура воздуха будет в пределах +30…+40 градусов.

С 11 по 31 августа на территории республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться:

в северных регионах ночью – от +13…+20 градусов до +8…+15 градусов, днем – от +17…+25 градусов до +23…+30 градусов;

в южных и западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +13…+22 градуса, днем – +28…+38 градусов.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030744-kakoy-pogoda-budet-v-avguste-v-kazahstane/