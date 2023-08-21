Погода в Алматы на семь дней: к концу недели прогнозируют дожди

Улица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - с 21 по 27 августа. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

21 августа в Алматы будет ясно. Средняя температура составит +26 градусов - днем воздух может прогреться до +34 градусов, а ночью температура опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

22 августа ожидается переменная облачность. Температура - около +28 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, а минимальная - в районе +22 градусов. Скорость ветра может достичь 4,9 м/с.

23 августа прогнозируется ясная погода. Средняя температура - до +28 градусов. Днем воздух может прогреться до +35 градусов, а ночью температура опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

24 августа в Алматы синоптики обещают дождь. Средняя температура составит +29 градусов. Максимально температура поднимется до +35 градусов, а опуститься может до +23 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

25 августа тоже будет дождь. Средняя температура составит +29 градусов. Днем воздух прогреется до +36 градусов, а ночью похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

26 августа пообещали ясную погоду. Температура остановится на отметке +28 градусов. Днем может прогреться до +33 градуса, а после - опуститься до +24 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 4,4 м/с.

27 августа, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит +27 градусов. Днем воздух может прогреться до +35 градусов, а ночью похолодает до +21 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033217-pogoda-v-almaty-na-sem-dney-k-kontsu-nedeli-prognoziruyut-dozhdi/