Проливными дождями подтопило Жанаозен и несколько сел в Мангистауской области (видео)

Подтопления в Мангистауской области. Кадр из видео: inaktau.kz

В нескольких селах Мангистауской области из-за сильного ливня, прошедшего вчера, 20 августа, подтопило дворы и дома. О ситуации рассказали в акимате региона, пишет inAktau.kz.

Как сообщает издание, от непогоды пострадали Жанаозен, а также поселки Рахат и Тенге.

К примеру, судя по кадрам, распространяющимся в соцсетях, физкультурно-оздоровительный комплекс в Жанаозене не выдержал такого дождя - крыша спортивного зала протекла насквозь.

В селах Рахат и Тенге затопило улицы, дворы жилых домов и сами дома. "Лада" уточняет, что в селе Рахат дождевой водой подтоплены восемь дворов и одна улица, а в селе Тенге - четыре двора и три улицы.

В акимате Мангистауской области изданиям сообщили, что на месте подтоплений от коммунальных служб и производственных учреждений работают 12 водосборных машин, городской отдел по чрезвычайным ситуациям и 5 мотопомп. В зависимости от ситуации работы будут вестись посменно и в ночное время.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, 12 августа в одном из предгорных районов области Жетісу из-за обильных дождей образовался склоновый сток, а затем подтопило дворы на четырех улицах. Жителей нескольких сел срочно эвакуировали.

Вчера в МЧС сообщили, что обстановка в регионе стабильная, однако больше 15 человек остаются в эвакуационных пунктах.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033213-prolivnymi-dozhdyami-podtopilo-zhanaozen-i-neskolko-sel-v-mangistauskoy-oblasti-video/