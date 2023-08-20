Жаркую погоду обещают в Алматы и Шымкенте, в Астане - дождь

Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье, 20 августа. В Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода, а в Астане - дождь, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура днем до +30...+32 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Астане в воскресенье возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем остановится на отметке +29...+31 градус. В столице ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается, будет солнечно и жарко. Дневная температура до +34...+36 градусов. В городе прогнозируется усиление ветра до 8-13 метров в секунду.

Стоит отметить, что в Казахстане 20-21 августа ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами. На севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.

Также по республике ожидается усиление ветра.

Кроме того, на воскресенье в ряде регионов было объявлено штормовое предупреждение - в некоторых областях прогнозируют сильную жару и пожарную опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033162-zharkuyu-pogodu-obeschayut-v-almaty-i-shymkente-v-astane-dozhd/