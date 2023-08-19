Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

35-градусную жару обещают в одном из крупнейших городов Казахстана

Опубликовано:

Градусник показывает температуру на улице
Градусник. Иллюстративное фото: the_burtons/Getty Images

Синоптики рассказали о погоде на 19 августа в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов ожидается жара до 35 градусов. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем остановится на отметке +29...+31 градус. Скорость ветра: 3-8 метров в секунду.

В Алматы 19 августа синоптики тоже прогнозируют переменную облачность. Температура днем до +30...+32 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте осадков не ожидается, будет солнечно. Дневная температура до +33...+35 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Как не пострадать при жаре

Спасатели рекомендуют придерживаться следующих мер безопасности:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь пить как можно больше жидкости (охлажденная или минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка;
  • старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033093-35-gradusnuyu-zharu-obeschayut-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.