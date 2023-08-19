35-градусную жару обещают в одном из крупнейших городов Казахстана

Градусник. Иллюстративное фото: the_burtons/Getty Images

Синоптики рассказали о погоде на 19 августа в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов ожидается жара до 35 градусов. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем остановится на отметке +29...+31 градус. Скорость ветра: 3-8 метров в секунду.

В Алматы 19 августа синоптики тоже прогнозируют переменную облачность. Температура днем до +30...+32 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте осадков не ожидается, будет солнечно. Дневная температура до +33...+35 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Как не пострадать при жаре

Спасатели рекомендуют придерживаться следующих мер безопасности:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь пить как можно больше жидкости (охлажденная или минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка;

старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033093-35-gradusnuyu-zharu-obeschayut-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/