Сильная жара ожидается в Казахстане

Девочка. Иллюстративное фото: Fran Polito/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в Астане, Алматы, а также ряде регионов Казахстана на 20 августа. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане днем в воскресенье возможна гроза.

В Алматы 20-21 августа сохранится высокая пожарная опасность.

20 августа утром и днем на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер днем в центре и на юге региона 15-20 м/с. Также 20-22 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 20 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара до 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на юге и востоке Актюбинской области может быть гроза, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Днем на юге и западе региона сохраняется сильная жара до 37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

20-21 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара до 35 градусов, на севере региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге - высокая пожарная опасность.

20 августа на западе, юге и в центре Мангистауской области синоптики прогнозируют грозу, ветер днем на северо-западе региона 15-20 м/с. Днем на северо-востоке области ожидается сильная жара до 38 градусов. Также на большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара до 35-36 градусов, на севере региона - высокая пожарная опасность, на востоке, западе, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

20 августа ночью на севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере региона может быть град. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Также на западе, юге и севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

20 августа днем на западе Павлодарской области может быть гроза, ветер при грозе, порывы 18 м/с.

20 августа ночью на севере, днем на большей части Костанайской области синоптики прогнозируют грозу, днем на севере региона - град. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 августа днем на востоке области Жетісу ожидается ветер, порывы 15-20 м/с, а на западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

20 августа на юго-западе и западе Северо-Казахстанской области возможны гроза, град. Также на большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Как не пострадать при жаре

Спасатели рекомендуют придерживаться следующих мер безопасности:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь пить как можно больше жидкости (охлажденная или минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка;

старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033151-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-kazahstane/