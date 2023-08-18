Сильные дожди и град обещают синоптики на выходных в Казахстане

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В ближайшие три дня, с 19 по 21 августа, в ряде регионов Казахстана пройдут дожди и усилится ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, по прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами. На севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.

Также по республике ожидается усиление ветра.

Что же касается температурного фона, то на севере ожидается понижение температуры воздуха днем до +20...+25 градусов. На остальной территории страны изменений не ожидается.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033033-silnye-dozhdi-i-grad-obeschayut-sinoptiki-na-vyhodnyh-v-kazahstane/