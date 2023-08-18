"Только обещания": жители села в Акмолинской области заблокировали работу рудников (видео)

Жители поселка Гранитный на дороге. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители поселка Гранитный в Акмолинской области парализовали работу сразу нескольких рудников - они перекрыли единственную дорогу, ведущую к рудникам, передает сайт телеканала КТК.

Сельчане заявили, что устали от бесконечной пыли, грязи и других последствий езды грузовиков по их маленькому селу. Чиновники при этом, по словам местных жителей, игнорируют их жалобы.

"Здесь добывают щебень, золото, по этой дороге ездят круглосуточно. Для себя выгоду имеют. А нам как быть? Мы и наши дети дышим пылью. Эту дорогу разбили совсем, даже пешком ходить трудно, не говоря уже о машине. Но ремонтировать ее никто не собирается", - возмущен местный житель Омирбек Аубакиров.

Как сообщает телеканал, в последний раз шестикилометровое полотно ремонтировали в 2005 году. Из-за плохой дороги в селе проблемы с транспортом - автобусы если и ездят, то часто ломаются. До областного центра, сетуют люди, чаще приходится добираться на такси. А это как минимум 3 тысячи только в одну сторону.

"Мы уже писали письма. Нам только обещания, обещания. Вот целая. Это акимат Зерендинского района, областной акимат. Я была на личной встрече у Маржикбаева, у Жаксылыкова была на личной встрече, они все время мне обещают: "Да, будем делать, будем делать". С трассы до поселка всего 6 километров, в этом году даже грейдирование не делали!" - рассказала сельчанка Ирина Волкова.

Свои требования сельчане в очередной раз высказали прибывшим чиновникам и представителям рудников. Те в свою очередь вновь обещали во всем разобраться и попробовать найти альтернативный путь, чтобы не портить людям жизнь.

"Совещание будет, там будет ставиться вопрос по данным карьерам и перевозчикам. Или они ищут альтернативную дорогу, или эту дорогу приводят в порядок до тех пор, пока не будет изготовлена техдокументация и до капитального ремонта данной дороги", - заявил аким Коныспайского сельского округа Женис Башаров.

Однако капитального ремонта, по словам чиновника, придется ждать как минимум полгода. Сельчане решили потерпеть еще, но пригрозили повторить свою акцию, если очередные обещания не будут исполнены.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032950-tolko-obeschaniya-zhiteli-sela-v-akmolinskoy-oblasti-zablokirovali-rabotu-rudnikov-video/