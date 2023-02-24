Почему цементный завод в Алматы не закрыли после решения суда, объяснил Досаев

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района рассказал, почему не закрывают бетонный завод "Нуртау темир", передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи одна из жительниц задала вопрос, как долго будет работать завод.

"Завод будет работать до тех пор – мы все суды выиграли и по "административке" выиграли, теперь компания подает в Конституционный суд – будем ждать теперь его.

С начала года у нас в стране создан Конституционный суд. Вы тоже можете подать в Конституционный суд. Выиграли все суды, вы знаете об этом.

Мы не можем приступить к исполнительному производству, если они воспользуются своим правом", – сообщил аким.

Он отметил, что с момента его прихода на должность вопрос завода стоит на его личном контроле. Женщина в ответ заявила, что активисты, выступающие в защиту завода, "прикрываются вашим именем, говорят, что вы им помогаете".

"Прежде чем такие вещи говорить в мой адрес, давайте не будем бездоказательными. Я готов закрыть завод завтра утром. Аким не может это сделать, пока исполнительное производство не пройдет. Не смогу, пока не выйдет решение окончательное. Никого не знаю, никогда не встречался и завод не намерен поддерживать", – сообщил Досаев.

Напомним, жители Жетысуского района жаловались, что пыль от цемента попадает в дома местных жителей. Также они заметили, что с появлением этого предприятия у многих начались проблемы со здоровьем.

В июне прошлого года на цементном заводе "Нуртау темир" произошла авария, из-за которой частицы стройматериала попали в воздух. Тогда компанию привлекли к ответственности по двум статьям КоАП.

В сентябре 2022 года алматинка также обращалась к Досаеву с жалобой на то, что цементный завод продолжает работать несмотря на то, что у предприятия отозваны разрешительные документы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010749-pochemu-tsementnyy-zavod-v-almaty-ne-zakryli-posle-resheniya-suda-obyasnil-dosaev/