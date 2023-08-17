До 170 тенге подорожает проезд в одном из городов Казахстана

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Петропавловске увеличили тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь с одного взрослого жителя города будет изыматься плата в 100 или 170 тенге, передает Петропавловск.news.

По информации издания, новый тариф на проезд в общественном транспорте Петропавловска был утвержден на сессии городского маслихата сегодня, 17 августа.

Согласно обновленному тарифу, за одну поездку в автобусах при безналичном расчете надо будет платить 100 тенге, при наличном – 170 тенге. Детям – 50 и 85 тенге соответственно.

По словам замакима Петропавловска Адильбека Аубакирова, проезд подорожает не сразу, а примерно через одну-две недели, так как проект нормативно-правового акта требует регистрации в органах юстиции.

"Тариф не пересматривали 6,5 лет. За эти годы произошла большая инфляция. Перевозчики обратились в акимат с просьбой пересмотреть тариф. Вопрос рассматривала межведомственная комиссия. Сегодня его рассмотрели депутаты городского маслихата и утвердили тариф", – сообщил Адильбек Аубакиров.

Он также добавил, что в автобусах города хотят установить датчики пассажиропотока, чтобы контролировать доходы перевозчиков.

Напомним, что с 21 августа проезд в общественном транспорте в Алматы будет стоить 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге – при наличной. Аким города Ерболат Досаев говорил, что тариф 80 тенге не менялся 12 лет.

Также недавно стоимость проезда изменилась в Уральске – там с 10 августа ввели дифференцированный тариф оплаты проезда, сообщалось на портале "Мой город".

То есть при оплате транспортной картой, с помощью приложения Avtobys, QR-кода и Kaspi QR стоимость проезда остается на прежнем уровне в 80 тенге. А при оплате наличными составит 150 тенге. При этом детский проезд будет стоить 70 тенге.

В январе мы писали о льготах при проезде в общественном транспорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032933-do-170-tenge-podorozhaet-proezd-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/