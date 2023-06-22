Досаев заявил о необходимости повысить цены за проезд в автобусах Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК заявил о необходимости повысить стоимость проезда в общественном транспорте, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас есть поручение президента отказаться от дизельного транспорта до конца 2025 года. Мы купили 55 автобусов в прошлом году, в этом намерены купить 600, кроме этого, еще 40 автобусов купят частные перевозчики. Из них 31 - электробусы. В Алматы у нас 25 перевозчиков - один государственный и 24 частные.

Долгое время частные перевозчики не обновляли подвижной состав. Были суды с тремя перевозчиками, которые требовали субсидии, но не были намерены что-то менять. В чем проблема с маленькими перевозчиками - у них есть 20-25 автобусов, и если два автобуса не выходят на линию - прервется весь интервал, а дополнительного транспорта у них нет", - заявил аким.

Он также отметил, что надо поменять тарифную политику в городе.

"У нас тариф 80 тенге не менялся 12 лет. Мы работаем над тем, чтобы, как во всем мире, были интегрированные тарифы, работа сейчас идет. До сентября, мы надеемся, ее закончим. По нашим расчетам, городу необходимо 700-800 новых автобусов, будет достаточно короткий интервал", - рассказал Досаев.

Аким добавил, что в городе нет мест, где водители автобусов могли ли бы отдохнуть, но площадки для отстаивания автобусов планируется возвращать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025918-dosaev-zayavil-o-neobhodimosti-povysit-tseny-za-proezd-v-avtobusah-almaty/