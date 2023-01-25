Новые льготы при проезде в общественном транспорте будут введены в Казахстане

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане был подписан закон, утверждающий новые категории граждан, которые могут рассчитывать на льготный проезд в общественном транспорте. О том, кто теперь сможет ездить бесплатно и со скидкой, узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 марта 2023 года будут введены в действие изменения в закон РК "Об автомобильном транспорте". В том числе поправки вводят льготный проезд на общественном транспорте для определенных категорий граждан.

Как сообщает пресс-центр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, новые льготы были введены согласно дорожной карте «Бақытты бала – Бақытты ана – Бақытты отбасы – Бақытты ел».

После вступления закона о внесении дополнений в силу на бесплатный проезд на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных перевозках пассажиров и багажа в городском (сельском), пригородном сообщениях, имеют право многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.

Право на бесплатный проезд также получили лица с инвалидностью первой группы. А подросткам в возрасте от 15 до 18 лет теперь будет положена скидка в размере 50% от стоимости проезда.

Стоит отметить, что часть льгот в некоторых регионах Казахстана действовала и раньше. Например, в Алматы, согласно решению городского маслихата, на бесплатный проезд могут претендовать все вышеперечисленные категории граждан, а также участники боевых действий, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, и пенсионеры старше 75 лет.

Похожие правила также действуют и в некоторых других городах Казахстана. Таким образом, принятый закон не вводит новые льготы, а лишь распространяет их действие на все регионы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006655-novye-lgoty-pri-proezde-v-obschestvennom-transporte-budut-vvedeny-v-kazahstane/