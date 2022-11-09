Ряд улиц планируют переименовать, а проспект Аль-Фараби хотят перенести в Астане

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане прошли общественные слушания о присвоении наименования и переименовании ряда улиц в городе. Кроме того, на слушаниях было предложено назвать одну из центральных улиц столицы именем аль-Фараби, передает корреспондент NUR.KZ.

Секретарь маслихата Ерлан Каналимов обратил внимание, что именем аль-Фараби названа улица за городом.

"Это личность мирового масштаба, не только в нашей стране. Какую-то непонятную улицу в промышленной зоне назвали его именем. Поэтому, когда присваиваются имена великих людей, нужно быть более аккуратными, рассматривать со всех сторон такие вопросы", – заявил Каналимов.

В ответ глава управления развития языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркепов сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о наименовании одной из центральных улиц столицы в честь аль-Фараби.

"Мы сейчас ведем консультации на уровне Министерства культуры и спорта и акимата Астаны. В министерстве сказали, что поддержат нас. Мы постараемся внести вопрос на рассмотрение ономастической комиссии столицы. Это будет большой проспект – от проспекта Тауелсиздик до проспекта Кабанбай батыра", – сказал Сакен Есиркепов.

Кроме того, на заседании также было предложено переименовать 12 улиц города. Так, в районе Алматы улице с проектным наименованием А23 предложено присвоить имя участника Второй мировой войны, писателя-фронтовика, журналиста и прозаика Аскена Набиева. Улице А24 предлагается присвоить имя поэта, лауреата Государственной премии РК Сырбая Мауленова. Также предлагается объединить улицу № 23-16 и Магжана Жумабаева и назвать проспектом Магжана Жумабаева.

Улицу Гейдара Алиева предлагается переименовать в улицу Диханколь, в честь населенного пункта в Костанайской области.

В Есильском районе улицу с проектным названием Е12 предлагается назвать в честь Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

"К этому часу улица Маншук Маметовой расположена в Байконырском районе. Ее протяженность составляет всего около 100 метров. Очень короткая улица. В этом году 100-летие Маншук Маметовой. В честь героя предлагаем присвоить ее имя достойной улице", – сказал Есиркепов.

Улицу Е20 предлагается назвать именем ученого-энергетика, академика Национальной академии наук РК, одного из основателей энергетической науки в Казахстане Шапыка Шокина.

Улицу Е753 предлагается назвать в честь видного государственного и общественного деятеля, ученого-историка Санжара Асфендиярова.

В Есильском районе предлагается переименовать короткий участок улицы Сауран, начиная с улицы Бухар жырау и заканчивая улицей № 29/1, в честь первого президента и государственного деятеля Азербайджана Гейдара Алиева.

Ранее названную в честь Сабита Муканова улицу предложили переименовать в Костомар, названием населенного пункта Акмолинской области, однако эту идею не поддержали. По итогам слушаний было принято решение пересмотреть данное предложение в связи с неблагозвучием наименования. Секретарь маслихата Ерлан Каналимов предложил назвать улицу в честь Алихана Бокейхана.

В районе Сарыарка улицу 187 предлагается переименовать в честь писателя-классика, автора известного произведения "Меня зовут Кожа" Бердибека Сокпакбаева, улицу 189 – в честь Султан Бейбарса.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице 12 ноября откроется новая улица – А62, которая будет расположена в направлении от улицы А91(Кордай) до трассы Астана – Караганда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996474-ryad-ulits-planiruyut-pereimenovat-a-prospekt-al-farabi-hotyat-perenesti-v-astane/