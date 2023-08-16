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Казахстанцы смогут сами вносить изменения в личные документы на eGov

Опубликовано:

Женщина перед компьютером с открытым сайтом eGov
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новая услуга, с помощью которой казахстанцы смогут самостоятельно внести изменения в свои документы, появилась на eGov. Об этом сообщается на официальном портале "Электронного правительства".

Как рассказали специалисты, теперь на портале eGov.kz казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти.

"Новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы (не ошибочно внесенные изменения) при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества", – говорится в сообщении.

С помощью новой услуги "Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния" можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов, указав основания и прикрепив подтверждающие документы.

Внести изменения в свои документы можно в следующих случаях:

  • при перемене фамилии, имени и отчества;
  • в случае отмены решения суда об установлении отцовства;
  • при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка;
  • если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);
  • при установлении в судебном порядке неправильности в записи актов гражданского состояния;
  • при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением брака или признанием брака недействительным;
  • в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления (удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным;
  • при изменении национальности;
  • при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с переменой фамилий родителей и имени отца и т.д.

"Многие казахстанцы не знают, что при желании в актовых записях можно внести изменения самостоятельно на eGov.kz. Этим самым вы подаете заявку также на перевыпуск свидетельства о рождении, о заключении брака и о расторжении брака с внесенными изменениями в документах.

К примеру, если раньше чтобы самому поменять фамилию приходилось идти в ЦОНы, то сейчас это можно сделать электронно и не стоять в очередях", – отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

Услугу на портале Электронного правительства можно найти в разделе "Главная" – "Гражданам" – "Семья".

Чтобы подать заявку для внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • выбрать необходимый тип услуги;
  • выбрать основания для внесения изменений;
  • выбрать филиал ЦОНа выдающий свидетельство;
  • указать семейное положение и источник дохода;
  • указать номер и дату регистрации актовой записи, в которую необходимо внести изменения;
  • указать какие изменения, исправления, дополнения необходимы для актовой записи;
  • прикрепить подтверждающий документ для внесения изменений;
  • произвести оплату;
  • подписать запрос.

Результат услуги появится в виде уведомления в статусной странице и Личном кабинете портала eGov.kz. Готовый документ необходимо забрать в ЦОНе, указанном в заявке.

Отмечается, что такие обновления реализованы в рамках указа президента о дебюрократизации.

Напомним, что такой указ глава государства подписал в апреле прошлого года. Это было сделано для:

  • повышения эффективности и оперативности принятия решений в госаппарате;
  • исключения излишней законодательной регламентации деятельности исполнительной власти;
  • сокращения документооборота и отчетности;
  • повышения самостоятельности и персональной ответственности руководителей госорганов.

Цифровизация в Казахстане

Кроме того, в июле 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане.

Позже, в сентябре, он заявил, что Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

"Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится", – заявил глава государства.

При этом в октябре специалисты ООН составили рейтинг стран по развитию электронного правительства.

Казахстан занял 15-е место в мире по уровню цифровизации среди населения и 28-е по – уровню развития e-Government (Электронное правительство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032696-kazahstantsy-smogut-sami-vnosit-izmeneniya-v-lichnye-dokumenty-na-egov/

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