Жаркая погода вернется в Казахстан в ближайшие дни

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Повышение температуры на большей части Казахстана в ближайшие три дня пообещали синоптики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу на 17-19 августа, на большей части республики температурный фон продолжит постепенно повышаться.

Тем не менее с прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве регионов сохранится неустойчивый характер погоды.

Там пройдут дожди с грозами, а также усилится ветер.

Лишь в северных, центральных, южных регионах страны ожидается погода без осадков.

Отметим, что в казахстанские мегаполисы постепенно возвращается жара - об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков. Например, 16 августа в Астане сегодня осадков не будет, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 26-28 градусов, в Шымкенте вовсе ожидается жара до 36 градусов.

Ранее специалисты метеослужбы прогнозировали в начале августа небольшое понижение температуры, однако с 11 числа и до конца месяца на территории республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032677-zharkaya-pogoda-vernetsya-v-kazahstan-v-blizhayshie-dni/