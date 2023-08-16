Жара вернется в мегаполисы Казахстана в среду

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстанские мегаполисы после нескольких дней похолодания вновь возвращается жаркая погода. Актуальный прогноз представлен на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Так, согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня осадков не будет, днем столбики термометров поднимутся до плюс 26-28 градусов, ночью опустятся до плюс 12-14 градусов. Скорость ветра в столице составит 3-8 метров в секунду.

В Алматы также сегодня ожидается ясная погода без осадков. Воздух в южной столице прогреется до плюс 24-26 градусов днем, а ночью в городе похолодает до плюс 15-17 градусов. Скорость ветра, как и в Астане, составит 3-8 м/с.

В Шымкенте днем ожидается до 30-32 градусов жары, ночью столбики термометров опустятся до плюс 16-18 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не будет, а скорость ветра составит привычные 8-13 м/с.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5-3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором; особое внимание необходимо уделять детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032620-zhara-vernetsya-v-megapolisy-kazahstana-v-sredu/