Дождь в Астане и Алматы, жара в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах во вторник

Бумажный кораблик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 15 августа, в Астане и Алматы ожидаются осадки, в Шымкенте вновь прогнозируют жару. Актуальный прогноз погоды опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня ожидаются гроза, дождь и сильный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 20-22 градусов, ночью же в столице похолодает до плюс 9-11 градусов.

В Алматы тоже ожидается дождь и всего 23-25 градусов тепла днем, ночью температура опустится до плюс 12-14 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 м/с.

В Шымкенте солнечно, без осадков. Днем здесь ожидается плюс 28-30 градусов жары, ночью - плюс 16-18 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Отметим, что в ряде регионов Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение - жителей западных областей предупреждают о сильной жаре, а на востоке страны синоптики прогнозируют мокрый снег.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032459-dozhd-v-astane-i-almaty-zhara-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-vo-vtornik/