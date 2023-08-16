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Медик с шизофренией работал в детском лагере в области Жетісу

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Дети в лагере
Дети в лагере. Иллюстративное фото: pexels.com

В одном из лагерей города Текели установлен медицинский работник, который состоит на учете с диагнозом "параноидная шизофрения". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области Жетісу, передает корреспондент NUR.KZ.

В настоящее время надзорным органном проводится проверка деятельности 9 детских лагерей, состояние которых не соответствует предъявляемым требованиям.

Как рассказали в прокуратуре, в лагере "Карлыгаш", расположенном в Коксуском районе, вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам продукты питания для детей закупались при отсутствии ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификатов безопасности.

Кроме того, не соблюдались нормы ежедневного рациона питания для детей. В меню отсутствовали блюда из свежих овощей.

"Практически во всех лагерях не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Отсутствуют первичные средства пожаротушения - огнетушители и пожарные гидранты, не обеспечены беспрепятственные выходы эвакуационных путей при пожаре", - сообщили в прокуратуре области Жетісу.

В отдельных лагерях хранились просроченные лекарственные средства. Условия проживания и досуга детей также не соответствовали требованиям технических норм и безопасности.

Основные (корпусы, дома) и вспомогательные (кухня, санузлы и т.д.) здания лагерей оказались изношенными и требуют капитального ремонта.

"В лагере "Шагала" (Алакольский район) игровые оздоровительные комплексы вовсе отсутствуют.

Более того, в одном из лагерей города Текели установлен медицинский работник, который состоит на учете с диагнозом "параноидная шизофрения", - отметили в ведомстве.

Проверочные мероприятия продолжаются. По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора.

С чего все началось

Ранее в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

В управлении образования Алматы сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха.

Между тем в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей.

А в Генеральной прокуратуре проинформировали о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032673-medik-s-shizofreniey-rabotal-v-detskom-lagere-v-oblasti-zhetisu/

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