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30 лет независимости Казахстана

"Цены выросли в 3 или 4 раза": казахстанцы рассказали, сколько потратили на сбор детей в школу

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Школьные принадлежности
Канцтовары. Иллюстративное фото: Olga Yakovleva / Getty Images

С приближением нового учебного года казахстанцы начали жаловаться на сильно подорожавшую школьную форму и канцтовары. Однако продавцы говорят, что и закупать товар стало не дешево, передает телеканал “Астана”.

Сообщается, что по подсчетам Бюро нацстатистики, в сравнении с июлем прошлого года ценники на канцтовары выросли сразу на 64,4%:

  • школьные тетради подорожали на 77,2%;
  • шариковые ручки – на 38,6%;
  • цветные карандаши – на 41,9%;
  • альбомы для рисования – на 44,1%.

По словам продавцов, сменить ценники пришлось на товары российского производства. Цены же на канцтовары, завезенные из Китая, остались на прежнем уровне.

“Из-за того, что многие товары приходят из-за границы, цены выросли. К примеру, товары российские выросли в цене на 20%. Среди них тетради, ножницы, фломастеры, краски. Но у них качество хорошее. Цены на китайские товары остался прежним. Но качество похуже”, – рассказала одна из алматинских продавцов.

Жительница Алматы Любовь Калинина заявила, что в этом году на канцтовары для одиннадцатилетней дочери потратила больше 50 тысяч тенге, но этой суммы хватило лишь на некоторые школьные позиции.

“Старалась поискать, где подешевле. Но у меня все равно ушло на тетрадки, на контурные карты, атлас и маленькую мелочевку больше 50 тысяч. С учетом того, что у меня оставались краски, цветные карандаши с прошлого года. Остались альбомы и некоторая канцелярия тоже. А если у некоторых людей трое, четверо, пятеро детей, собирать в школу будет очень дорого”, – отметила она.

А еще одна алматинка отметила, что по ее ощущениям, цены выросли в несколько раз.

“Очень высокие цены. Выросли почти, наверное, в 3 или 4 раза. Например, в том году если мы могли себе позволить разные канцтовары, в этом году что-то из нескольких берем только 2 или 3 предмета. Мне еще одевать же ребенка”, – отметила женщина.

При этом в акимате говорят, что запретить торговцам поднимать цены не могут. Однако чиновники разработали иные механизмы – они проводят городские ярмарки.

Отмечается, что торговая точка предпринимателю предоставляется бесплатно, а взамен он должен установить цену на товар на 15% ниже рыночной.

“Мы проводим ярмарки по 7 районам. Некоторые ярмарки с конца июля, некоторые – с первого августа. И они будут продолжаться до первого октября. Все эти работы проводятся для снижения цен”, – подчеркнул заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Кайрат Нуркасымов.

При этом жительница ЗКО Нурсезим Мендыгалиева, собирая в школу единственную дочь, в этом году не уложилась в запланированную сумму.

“Если сравнить с прошлым годом, то цены в этом году на школьные товары намного стали дороже. Подорожала форма, рюкзаки, если я в прошлом году собирала дочку в школу на 30 тысяч тенге, то в этом году я уже потратила 60 тысяч тенге”, – заявила она.

То, что цены выросли, подтверждают и продавцы школьных товаров. Особенно, по их словам, заметно подорожала детская обувь и канцелярские товары.

“Большой спрос на школьные товары наблюдается, и появилось огромное разнообразие фломастеров, ручек, альбомов, цветной бумаги. Но из-за дороговизны люди уходят, ищут подешевле. Но накрутка у нас незначительная, мы сами дорого приобретаем товар”, – добавила еще одна продавец.

По данным телеканала, чиновники все же обещают помочь собраться к школе социально уязвимым семьям. Нуждающихся поддержат и материально. Всех детей обеспечат учебниками.

“В этом году на закуп учебников и учебно-методических пособий выделено из местного бюджета 1 млрд. 845 млн. тенге. Здесь идёт закуп учебников, которые уже в непригодном состоянии и закуп учебников второго класса русский язык для казахских школ и цифровая грамотность для 1,2 класса”, – отметила заместитель начальника Управления образования ЗКО Луара Батыргалиева.

Напомним, ранее корреспондент NUR.KZ сколько стоит школьная форма в Алматы.

Кроме того, сегодня Алихан Смаилов поручил проработать вопрос установления приемлемых цен на канцтовары и школьную форму.

Аналитики сообщали, что за последний год канцелярские товары в Казахстане подорожали в полтора раза. При этом специалисты подчеркивали, что цены на канцелярские товары и их изменение могут отличаться в зависимости от региона, торговой точки, производителя и других факторов.

Также мы рассказывали, что некоторые категории семей в Казахстане могут получить материальную помощь на сборы ребенка в школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032603-tseny-vyrosli-v-3-ili-4-raza-kazahstantsy-rasskazali-skolko-potratili-na-sbor-detey-v-shkolu/

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