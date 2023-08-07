На сколько выросла стоимость школьных тетрадей в Казахстане

Школьные тетради. Иллюстративное фото: Tatyana Khanko/Getty Images

Школьные тетради сильно подорожали в Казахстане. Но рост цен начался еще в прошлом году, а к данному моменту стабилизировался. Сколько сейчас они стоят в магазинах страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Начало учебного года не за горами, поэтому казахстанские родители активно закупают школьные принадлежности. Ученические тетради – один из основных товаров, необходимых школьнику.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне 2023 года школьные тетради в среднем стоили на 80,7% дороже, чем годом ранее. Но цены при этом взлетели еще в августе 2022 года – сразу на рекордные 72,2% за год.

Рост цен на школьные тетради в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Это произошло вместе с резким ростом цен на офисную бумагу из-за сбоев российского производства. Она по сравнению с прошлым годом подорожала вдвое.

На сколько выросли цены в магазинах

Между тем напомним, что ровно год назад мы фиксировали цены на тетради в трех торговых сетях, представленных в разных городах Казахстана. В расчет при этом брали только простые ученические тетрадки с 12 листами, разной линовкой и однотонными обложками.

Отметим, что спустя это время некоторые из магазинов даже снизили цены. Ознакомимся с ними подробнее.

Данные были собраны 7 августа 2023 года в онлайн-магазинах Алматы.

Abdi

В прошлом году в этой казахстанской сети, торгующей канцелярскими товарами, простые тетрадки стоили 45 тенге. А в этом цена на них снизилась на треть – до 30 тенге за штуку. При этом напомним, что в 2021 году стоимость самых дешевых тетрадей здесь составляла 25 тенге.

Marwin

В одном из магазинов этой сети в прошлом году ученические тетради с однотонной обложкой стояли от 80 до 175 тенге за штуку. Некоторые товары при этом продавались в упаковках по 10-20 штук.

Школьные тетради. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov/Getty Images

В этом году упаковки по 20 тетрадей можно взять за 1 599 тенге, то есть также по 80 тенге за штуку. А поштучно – от 140 тенге и дороже. При этом в 2021 году в магазине Meloman, входящем c Marwin в один холдинг, их стоимость составляла от 40 тенге.

Детский мир

На портале данной сети магазинов в прошлом году можно было купить 12-листовые школьные тетради с однотонными обложками стоимостью от 35 до 129 тенге. На данный момент цены на них варьируются от 29 до 145 тенге.

Сколько стоят тетради в других магазинах

В магазинах на маркетплейсе Kaspi.kz купить обычные ученические тетради с однотонной зеленой обложкой между тем можно от 27 до 70 тенге и дороже в зависимости от производителя и продавца. А на Satu.kz цены варьируются от 35 до 170 тенге.

Отметим, что цена также может соответствовать качеству бумаги, из которой изготовлена тетрадь, креплений и других характеристик. Поэтому выбор магазина и продукции зависит от предпочтений потребителя.

При этом напомним, что школьники из некоторых семей могут получить материальную помощь на форму и канцелярские товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2031500-na-skolko-vyrosla-stoimost-shkolnyh-tetradey-v-kazahstane/