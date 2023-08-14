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Погода в Шымкенте на неделю: все начнется с прохлады, но будет и жара

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Солнце светит в окно
Солнце в окне. Иллюстративное фото: skaman306 / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней – в период с 14 по 20 августа. Составленный ими актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

14 августа в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит +23 градуса. Днем может потеплеть до +29 градусов, а ночью – похолодать до +18 градусов. Скорость ветра составит 7 м/с.

15 августа тоже будет ясно. Средняя температура – около +24 градусов. Максимальная температура – плюс 31 градус, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра – до 7,3 м/с.

16 августа будет облачно. Средняя температура – плюс 26 градусов. Днем она поднимется до +33 градусов, а ночью – опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

17 августа в Шымкенте синоптики пообещали ясную погоду. Температура в среднем – плюс 29 градусов. Максимально она поднимется до +36 градусов, а опустится – до +20 градусов. Скорость ветра будет равна 4,8 м/с.

18 августа будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 30 градусов. Днем воздух прогреется до +37 градусов, а ночью в городе похолодает до +22 градусов. Скорость ветра будет равна 5,9 м/с.

19 августа в мегаполисе будет ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура – плюс 36 градусов, минимальная – плюс 21 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.

20 августа, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура будет равна +30 градусам. Воздух может прогреться и до +36 градусов, но ночью похолодает до +22 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032305-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-vse-nachnetsya-s-prohlady-no-budet-i-zhara/

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