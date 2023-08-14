Грозы и усиление ветра пообещали синоптики в ближайшие дни в Казахстане

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

После резкого похолодания в ближайшие дни на большей части страны станет теплее. Однако во многих регионах все еще будут идти дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП “Казгидромет”.

По данным синоптиков, с 15 по 17 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

Во многих областях пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Однако в южных регионах ожидается погода преимущественно без осадков.

При этом на большей части республики температурный фон постепенно начнет повышаться. Исключение составят лишь западные регионы, где ожидается небольшой спад жары.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032377-poteplenie-ozhidaetsya-v-seredine-nedeli-na-bolshey-chasti-kazahstana/