До 306 тыс. тенге заплатят астанчанам, которые сдадут незарегистрированное оружие

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Полицейские будут выкупать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества у жителей столицы. Об этом NUR.KZ сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

С 25 апреля 2022 года Департамент полиции Нур-Султана начинает акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Целью этой акции является повышение уровня общественной безопасности.

"За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 10 до 100 МРП (от 30 тыс. до 306 тыс. тенге – прим. ред.) за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния", – заявили представители ведомства.

В департаменте полиции сообщили, что прием предметов вооружения будет производиться в каждом территориальном органе полиции.

"В целях предотвращения травм просим не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщать об этом в любое подразделение полиции, в том числе по телефонам: на номер 102, либо на номер 112", – отметили сотрудники полиции.

Также полицейские напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

"Департамент полиции рассчитывает на понимание и активное участие населения в проводимой акции", – добавили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966629-do-306-tys-tenge-zaplatyat-astanchanam-kotorye-sdadut-nezaregistrirovannoe-oruzhie/