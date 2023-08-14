Погода в Алматы на неделю: дождь ожидается лишь в один из дней

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней – в период с 14 по 20 августа. Составленный ими прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

14 августа в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит +17 градусов. Днем она может повыситься до +22 градусов, а ночью – опуститься до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равна 3,9 м/с.

15 августа ожидается облачная погода. Температура составит около +19 градусов. Максимальный ее показатель – 25 градусов тепла, а минимальный – плюс 13 градусов. Скорость ветра ожидается в районе 3,7 м/с.

16 августа будет ясно. Средняя температура – 22 градуса тепла. Днем она поднимется до +28 градусов, а ночью – понизится до +15 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

17 августа в Алматы синоптики обещают также ясную погоду. Средняя температура – 24 градуса тепла. Максимально она повысится до +30 градусов, а опуститься может до +17 градусов. Скорость ветра будет равна 4,9 м/с.

18 августа будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 25 градусов. Днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью может похолодать до +18 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

19 августа тоже будет ясно. Температура в среднем остановится на отметке +26 градусов. Максимальная температура – 32 градуса тепла, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,2 м/с.

20 августа, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура – плюс 26 градусов. Воздух может прогреться и до +33 градусов, а ночью может похолодать до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032304-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-dozhd-ozhidaetsya-lish-v-odin-iz-dney/