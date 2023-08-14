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Погода в Астане на неделю: в город постепенно вернется тепло

Опубликовано:

Вид на Байтерек
Байтерек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – с 14 по 20 августа. Составленный ими актуальный прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

14 августа в Астане будет ясно. Средняя температура составит +16 градусов, днем она может повыситься до +20 градусов, а ночью – опуститься до +10 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

15 августа ожидается дождь. Температура – около 16 градусов тепла. Максимальная температура – 21 градус тепла, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра прогнозируется до 4,6 м/с.

16 августа будет стоять ясная погода. Среднесуточная температура – плюс 17 градусов. Днем она может подняться до +23 градусов, а ночью – опуститься до плюс 11 градусов. Скорость ветра при этом составит 4,1 м/с.

17 августа в столице синоптики тоже пообещали ясную погоду. Температура в среднем – плюс 20 градусов. При этом она может подняться до +25 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равна 2,9 м/с.

18 августа будет без осадков. Среднесуточная температура – 23 градуса тепла. Днем воздух повысится до +28 градусов, ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

19 августа будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке +25 градусов. При этом она может повыситься до +30 градусов, а понизиться – до +18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

20 августа, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит +26 градусов, но может повыситься до +31 градуса, а ночью – снизиться до +23 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032303-pogoda-v-astane-na-nedelyu-v-gorod-postepenno-vernetsya-teplo/

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