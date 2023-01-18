"Астанаэнергосбыт" и "Астана-РЭК" проверят из-за завышенных счетов за комуслуги

Счетчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) МНЭ РК направил в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" уведомления о проведении внеплановой проверки деятельности, передает официальный сайт ведомства.

Жители Астаны пожаловались, что в текущем месяце квитанции за декабрь месяц пришли с завышенными счетами за тепло и электричество. Однако тарифы компании не повышались и остаются на уровне ранее утвержденных.

"В результате ДКРЕМ по Астане направил в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" уведомления о проведении внеплановой проверки деятельности на предмет соблюдения требований законодательства в сфере естественных монополий", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что каждый житель города может обратиться по адресам монополистов за пересчетом некорректных начислений за электричество и тепло:

АО "Астана-РЭК": улица Абая, здание №80;

ТОО "Астанаэнергосбыт": проспект Бауыржана Момышулы, дом 4/1, справочная служба по номеру: 91-83-33, электронная почта: info@aesbyt.kz.

Отмечается, что при выявлении нарушений в действиях монополистов ДКРЕМ будут приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции.

В ДКРЕМ напомнили, что уже проводили проверку ТОО "Астанаэнергосбыт" в начале 2022 года по тем же причинам. Cогласно предписанию, монополист должен был произвести перерасчет, но компания не согласилась с таким решением, начались судебные тяжбы.

Суд первой инстанции и судебная коллегия по административным делам столицы приняли решение в пользу ДКРЕМ, в результате чего в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" все-таки были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 167 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму более 12 млн тенге, и о возврате некорректно начисленных сумм.

Однако на сегодняшний день ТОО "Астанаэнергосбыт" занимается обжалованием приговора в Верховном суде из-за вынесенного не в его пользу решения. Из-за этого возврат средств потребителям затянулся.

Также госорган в декабре 2022 года внепланово проверил и АО "Астана-РЭК" из-за двойной передачи показаний приборов учета электроэнергии в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт". ДКРЕМ обнаружил нарушения, составил протокол и направил в столичный суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005774-astanaenergosbyt-i-astana-rek-proveryat-iz-za-zavyshennyh-schetov-za-komuslugi/