Некорректное начисление: почему астанчане получили завышенные счета за электроэнергию

Счетчик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые жители Астаны получили завышенные счета за электроэнергию в квитанциях за декабрь 2022 года. Причину произошедшего объяснили в Telegram-канале столичного акимата.

Сообщается, что в ТОО "Астанаэнергосбыт" период снятия показаний был 20-25 декабря, а в АО "Астана-РЭК" 20-30 декабря. Из-за этого период начислений в декабре 2022 года составил 30-35 календарных дней.

"ТОО "Астанаэнергосбыт" по некоторым потребителям показания приборов учета электроэнергии выставляло условно. После перехода в АО "Астана-РЭК" были сняты фактические показания.

В связи с техническим сбоем двух программных комплексов ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" произошло некорректное начисление объемов и, как следствие, выставлены завышенные счета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после совместного анализа и выявления некорректных начислений в программных комплексах будет произведено перераспределение излишней уплаченной суммы на будущие периоды.

При этом по всем обращениям касательно начислений за электроэнергию предоставляются пояснения. В случаях необходимости будут произведены перерасчеты.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", основным видом деятельности ТОО "Астанаэнергосбыт" является снабжение электрической и тепловой энергией потребителей в Астане. Предприятие входит в группу компаний АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация".

Электроэнергия, закупаемая ТОО "Астанаэнергосбыт", доставляется до потребителей по сетям транспортирующих компаний – АО "КЕГОК", АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", АО "Астана – РЭК".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005554-nekorrektnoe-nachislenie-pochemu-astanchane-poluchili-zavyshennye-scheta-za-elektroenergiyu/