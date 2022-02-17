В ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана – РЭК" проведут проверку после жалоб астанчан

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Из-за многочисленных жалоб от астанчан Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики по Нур-Султану назначил внеплановую проверку в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана – РЭК". Об этом сообщается на официальном сайте МНЭ.

В частности, департамент проверит обоснованность начисления сумм оплаты за электроэнергию, отраженных в квитанциях текущего года.

Отмечается, что Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ по Нур-Султану является государственным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере естественных монополий.

"В случае несогласия с действиями субъектов естественных монополий, а именно при поступлении квитанции с завышенными суммами к оплате по коммунальным услугам, каждый житель столицы в праве обратиться в адрес ДКРЕМ по адресу: город Нур-Султан, ул. Петрова, 5, либо на e-mail k.kense@economy.gov.kz", - говорится в сообщении.

В министерстве указали, что в случае выявления нарушений в сфере естественных монополий департаментом будут приняты соответствующие меры в пределах своих компетенций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956544-v-too-astanaenergosbyt-i-ao-astana-rek-provedut-proverku-posle-zhalob-astanchan/