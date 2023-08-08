Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

О новом алгоритме расселения кандасов в Казахстане рассказали в правительстве

Опубликовано:

Пассажиры поезда
Пассажиры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на заседании правительства министр труда и соцзащиты населения рассказала о новом алгоритме расселения кандасов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова, с 1 июля консульства Казахстана за рубежом при рассмотрении обращений этнических казахов начали работать по принципу "Единого окна".

Новый алгоритм расселения кандасов, по словам министра, теперь осуществляется по четырем категориям.

"Во-первых, привлечение необходимых владельцев бизнеса по запросу работодателей. Такой спрос может поступать от работодателей из всех регионов, где не хватает рабочей силы, при этом кандасы будут направлены в регионы, находящиеся в локации этого работодателя.

Во-вторых, если родители или дети наших кандасов приезжают раньше, получают гражданство и занимаются определенной профессией, то кандасы могут переехать с целью воссоединения с семьей туда, где семья проживает.

В-третьих, регионы на своей территории могут определить населенные пункты, имеющие потенциал развития, и приглашать кандасов к усилению демографического процесса.

В-четвертых, выдача направлений в регионы, определенные правительством", - сообщила министр.

Она добавила, что соцпакет предоставляется только тем кандасам, которые получили "путевки" в регионы, определенные правительством.

Всего, по данным министерства, в Казахстан с начала 2023 года прибыло более 13,5 тыс. кандасов.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", кандас - это этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом "О миграции населения".

До введения в 2020 году понятия кандас вернувшихся на историческую родину этнических казахов называли оралманами.

Напомним, в декабре 2022 года глава Минтруда Тамара Дуйсенова сообщила о пересмотре механизма приема кандасов. А в январе текущего года региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год была увеличена более чем на полтысячи человек.

В прошлом году в Минтруда также рассказывали о специальных визах "Ата жолы", которыми смогут воспользоваться кандасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031632-o-novom-algoritme-rasseleniya-kandasov-v-kazahstane-rasskazali-v-pravitelstve/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.