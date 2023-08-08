О новом алгоритме расселения кандасов в Казахстане рассказали в правительстве

Пассажиры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на заседании правительства министр труда и соцзащиты населения рассказала о новом алгоритме расселения кандасов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова, с 1 июля консульства Казахстана за рубежом при рассмотрении обращений этнических казахов начали работать по принципу "Единого окна".

Новый алгоритм расселения кандасов, по словам министра, теперь осуществляется по четырем категориям.

"Во-первых, привлечение необходимых владельцев бизнеса по запросу работодателей. Такой спрос может поступать от работодателей из всех регионов, где не хватает рабочей силы, при этом кандасы будут направлены в регионы, находящиеся в локации этого работодателя.

Во-вторых, если родители или дети наших кандасов приезжают раньше, получают гражданство и занимаются определенной профессией, то кандасы могут переехать с целью воссоединения с семьей туда, где семья проживает.

В-третьих, регионы на своей территории могут определить населенные пункты, имеющие потенциал развития, и приглашать кандасов к усилению демографического процесса.

В-четвертых, выдача направлений в регионы, определенные правительством", - сообщила министр.

Она добавила, что соцпакет предоставляется только тем кандасам, которые получили "путевки" в регионы, определенные правительством.

Всего, по данным министерства, в Казахстан с начала 2023 года прибыло более 13,5 тыс. кандасов.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", кандас - это этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом "О миграции населения".

До введения в 2020 году понятия кандас вернувшихся на историческую родину этнических казахов называли оралманами.

Напомним, в декабре 2022 года глава Минтруда Тамара Дуйсенова сообщила о пересмотре механизма приема кандасов. А в январе текущего года региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год была увеличена более чем на полтысячи человек.

В прошлом году в Минтруда также рассказывали о специальных визах "Ата жолы", которыми смогут воспользоваться кандасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031632-o-novom-algoritme-rasseleniya-kandasov-v-kazahstane-rasskazali-v-pravitelstve/