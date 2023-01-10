Казахстан примет больше кандасов и переселенцев в 2023 году

Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год была увеличена более чем на полтысячи человек. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда.

Согласно приказу, квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год была установлена в количестве 8 652 человека. Это на 566 человек больше, чем в 2022 году.

"Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством РК", – говорится в сообщении ведомства.

Так, в 2023 году квота распределена следующим образом:

для кандасов:

по Северо-Казахстанской области – 138 человек;

по Костанайской области – 150 человек;

по Абайской области – 196 человек;

по Восточно-Казахстанской области – 239 человек;

по Акмолинской области – 270 человек;

по Павлодарской области – 932 человека;

для переселенцев:

по Карагандинской области – 33 человека;

по Улытауской области – 120 человек;

по Абайской области – 238 человек;

по Восточно-Казахстанской области – 305 человек;

по Костанайской области – 530 человек;

по Северо-Казахстанской области – 2 660 человек;

по Павлодарской области – 2 841 человек.

Отмечается, что лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будет оказана поддержка в виде предоставления субсидий:

на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (241,5 тыс. тенге) ;

; для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге) на семью.

Как сообщается на сайте eGov.kz, кандас – это этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном Законом "О миграции населения".

Лица, получившие статус кандаса, и члены их семей обеспечиваются:

бесплатными адаптационными и интеграционными услугами в центрах адаптации и интеграции кандасов;

медицинской помощью в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения;

местами в школах и дошкольных организациях наравне с гражданами Республики Казахстан, возможностью получения образования в соответствии с выделенной квотой на поступление в учебные организации технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в количестве, определяемом правительством Республики Казахстан;

социальной защитой наравне с гражданами Республики Казахстан;

содействием в занятости в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В Минтруда также напомнили, что с 1991 года по 1 января 2023 года на историческую родину вернулись 1 млн 107,0 тыс. этнических казахов.

Всего в 2022 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 19 178 этнических казахов.

Добавим, что в декабре прошлого года сообщалось, что правила приема кандасов могут пересмотреть в Казахстане.

Кроме того, в Минтруда рассказывали о специальных визах "Ата жолы", которыми смогут воспользоваться кандасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004758-kazahstan-primet-bolshe-kandasov-i-pereselentsev-v-2023-godu/