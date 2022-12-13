Сколько специальных виз для кандасов планируют выпустить в Казахстане, рассказали в Минтруда

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

И.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов на брифинге в СЦК рассказал, сколько кандасов смогут воспользоваться визой "Ата жолы", передает корреспондент NUR.KZ.

Ильяс Испанов, комментируя соответствующий вопрос журналистов, сообщил, что у них нет точных данных о количестве этнических казахов, проживающих за рубежом.

"Приблизительно около 6 млн этнических казахов живут в других странах. Выезжая за пределы страны, казахстанские делегации встречаются с этническими казахами, проживающими за рубежом. У них есть желание.

На сегодня мы прогнозируем примерно 100 карт выпустить. Но главное, вы правильно спросили: "можно ли это назвать визой". Это будет специальная виза, которая дает право получить вид на жительство, получить все те же права, какие есть у казахстанцев, кроме права голосовать на выборах, то есть политических прав.

Они могут здесь создать предприятия, работать, привлекать иностранную рабочую силу, и у них будет возможность дальше развиваться", - заявил спикер.

По его словам, при необходимости они могут получить гражданство Республики Казахстан. Обладатели карты "Ата жолы" смогут расселяться в любом регионе страны по их выбору.

Ранее глава Минтруда Тамара Дуйсенова сообщила о пересмотре механизма приема кандасов. По ее словам, предлагается кардинально реформировать политику их переселения с учетом демографических и экономических тенденций, с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приеме документов.

По состоянию на 1 декабря 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 17 888 этнических казахов. Всего с 1991 года в страну вернулись 1 млн 105,7 тыс. этнических казахов.

Согласно определению на портале "Электронного правительства", кандасы – это этнические казахи и (или) члены их семей казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом. До введения данного определения их называли оралманами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001398-skolko-spetsialnyh-viz-dlya-kandasov-planiruyut-vypustit-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/