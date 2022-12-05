Правила приема кандасов в Казахстане пересмотрят

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В понедельник на правительственном часе в мажилисе обсуждался проект Социального кодекса РК – его представила глава Минтруда Тамара Дуйсенова. В документе помимо прочих есть нормы по кандасам, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова указала на возможность использования потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом.

"Будет введена карта "Атамекен", которая будет выдаваться этническим казахам - профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах проживания и желающим масштабировать их в Казахстане. Эти граждане будут иметь возможность оформления льготной визы до 10 лет и вести свой бизнес проживая в Казахстане", — сказала министр.

Параллельно власти хотят пересмотреть механизм приема кандасов.

"Предлагается кардинально реформировать политику их переселения с учетом демографических и экономических тенденций, с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приеме документов", — сказала Тамара Дуйсенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000141-pravila-priema-kandasov-v-kazahstane-peresmotryat/